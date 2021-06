Johann Zarco (Ducati-Pramac) a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Catalogne, 7e manche de la saison de MotoGP, vendredi sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Le Français, deuxième du championnat du monde, a battu en toute fin de séance Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), qu'il dépasse de seulement 0''021. L'autre Français et actuel leader du championnat, Fabio Quartararo (Yamaha) a pris le 3e temps à 0''166 de son compatriote.

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a le 4e temps, confirmant la bonne forme de l'écurie autrichienne, même si son coéquipier portugais Miguel Oliveira, qui vient de monter sur le podium au GP d'Italie, n'a pas fait mieux que la 14e marque. Les pilotes de l'écurie officielle Ducati, Francesco Bagnaia et Jack Miller, 3e et 4e du championnat, sont aux 5e et 7e places à plus d'une demi-seconde de Zarco, qui dispose de la même moto. Assez rare pour le noter, aucun Espagnol ne figure dans le top 5 de ces essais.

Vinales sixième

Grand Prix de Catalogne Quartararo, encore grand favori, mais seul à l'être cette fois-ci 01/06/2021 À 15:59

A domicile, le premier d'entre eux est Maverick Vinales (Yamaha), 6e. Sixième également du championnat, il a gagné le premier GP de l'année au Qatar mais souffre depuis de la comparaison avec son nouveau coéquipier Quartararo, vainqueur trois fois. Pour insuffler un vent de changement, Yamaha a annoncé jeudi remplacer le chef mécanicien de l'Espagnol. Esteban Garcia, qui accompagnait Vinales depuis 2019 et avait déjà travaillé avec lui pour son titre de champion du monde Moto3 en 2013, cède sa place à Silvano Galbusera, ancien chef mécanicien de Valentino Rossi pendant six ans chez Yamaha.

Samedi, les pilotes ont rendez-vous à 07h55 pour la troisième séance d'essais libres, déterminante avant les qualifications.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres

1. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1:39.235

2. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.021

3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.166

4. Brad Binder (AFS/KTM) 0.427

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.525

6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 0.586

7. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.679

8. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Avintia) 0.742

9. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.748

10. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.748

...

15. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.885

19. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.601

Saison 2022 L'aventure continue pour Zarco : le Français prolonge avec Pramac en 2022 HIER À 10:08