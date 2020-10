Fabio Quartararo confirme. Très rapide et régulier lors des essais libres, le pilote français a décroché une neuvième pole position en catégorie reine à l’issue des qualifications du Grand Prix de France, samedi, au Mans. Deux ans après la pole de Johann Zarco, le leader du championnat du monde a signé le meilleur chrono grâce à un superbe dernier tour. Au terme d’une séance très animée et ouverte, Quartararo a devancé Jack Miller (Pramac Racing) et Danilo Petrucci (Ducati).

Le Français a battu l'Australien dans les dernières secondes de la séance de qualifications et devancera donc sur sa Yamaha deux Ducati que l'on n'attendait pas à pareille fête. Son plus proche rival au championnat du monde, l'Espagnol Joan Mir, n'est lui pas parvenu à se qualifier pour la Q2 et partira loin sur la grille, en 14e position. "Les conditions étaient difficiles et j'ai mis du temps à faire chauffer le pneu avant. Cela faisait longtemps que je n'étais pas parti en pole", a déclaré Quartararo, qui a estimé avoir le rythme pour gagner dimanche. C'est la première pole du pilote de 21 ans depuis le Grand Prix d'Andalousie fin juillet.