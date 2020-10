Fabio Quartararo s'est placé dans de bonnes conditions pour les qualifications de samedi après-midi. Le Français, actuel leader du championnat du monde, a devancé le Portugais Miguel Oliveira (KTM-Tech3) et son coéquipier chez Yamaha-SRT, l'Italien Franco Morbidelli, lors de la troisième séance d'essais libres. La séance a été marquée par de nombreuses chutes en raison de la température fraîche qui empêchait les pneus de monter suffisamment en température.

Les deux pilotes Suzuki, Joan Mir, actuellement dauphin de Quartararo au championnat du monde, et Alex Rins ont ainsi tâté du bitume, tout comme Valentino Rossi (Yamaha), Jack Miller (Ducati-Pramac) et les deux pilotes Honda, Alex Marquez et Stefan Bradl. Tous se sont relevés sans mal. Le Français Johann Zarco (Ducati-Avintia) s'est lui classé 6e. Les 16 premiers pilotes de cette 3e séance sont toutefois à moins d'une seconde les uns des autres, annonçant des qualifications très serrées.