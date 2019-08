Fabio Quartararo a encore fait des étincelles. A Silverstone, lors de la 12e manche du championnat du monde Moto GP, le Français a en réalisé le meilleur temps combiné des deux séances d'essai, pulvérisant au passage le record du tour du circuit de 5,9 km. Sur sa Yamaha de l'écurie satellite SRT, il a devancé le quintuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) de 251 millièmes, grâce à un tour canon de 1 minute 59 secondes 225 millièmes, soit plus de 7 dixièmes sous le précédent record établi par le même Marquez il y a deux ans.

Le nouveau revêtement de la piste britannique l'y a certainement aidé mais le jeune Niçois de 20 ans, qui effectue sa première saison en Moto GP, pose ainsi ses marques pour les essais qualificatifs samedi et la course dimanche. Son temps record a dans un premier temps été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste puis rétabli, créant une certaine confusion. "Ce tour a été vraiment fantastique et c'est bien de le récupérer parce que j'ai tout donné. Pour samedi, il faut qu'ils arrangent cela car ce virage est vraiment difficile à négocier tel qu'il est", a affirmé le pilote français, tout en espérant pouvoir encore améliorer son temps lors des essais qualificatifs.

Chute sans gravité pour Marquez, Lorenzo dans le dur

La même mésaventure est arrivée à Valentino Rossi, le quadragénaire sextuple champion du monde italien. Il a été finalement crédité du quatrième temps sur sa Yamaha officielle derrière son coéquipier espagnol Maverick Vinales, les machines de la marque aux diapasons se montrant très en forme dans les courbes rapides de Silverstone. Si Quartararo a, aussitôt son tour canon établi, été victime d'une grosse chaleur lord d'un freinage, Marquez a lui tâté du bitume au début de la deuxième séance sans toutefois se faire mal. C'est la première chute de l'Espagnol, actuellement en tête du championnat du monde, depuis le GP de France en mai.

Marc MárquezGetty Images

Son coéquipier chez Honda, Jorge Lorenzo, qui fait son retour après quatre courses manquées pour cause de blessure, s'est lui montré à la peine avec le 22e et dernier temps à près de 3,7 secondes de Quartararo. L'Espagnol avait chuté lors des essais du GP des Pays-Bas fin juin et s'était fracturé deux vertèbres. Les Ducati se sont montrées un peu en retrait avec le sixième temps pour l'Italien Andrea Dovizioso, vainqueur du dernier GP d'Autriche et deuxième du championnat, et le dixième pour son coéquipier et compatriote Danilo Petrucci. L'Australien Jack Miller sur la Ducati de l'écurie satellite Pramac est lui neuvième.

Quant aux autres Francais, Johann Zarco (KTM) est quatorzième et Sylvain Guintoli - qui remplace le titulaire Joan Mir, blessé, chez Suzuki - vingtième après avoir fait une chute sans gravité lors de la première séance. Les essais qualificatifs auront lieu samedi après-midi à partir de 15h10 (13h10 GMT) et le départ du Grand Prix donné dimanche à 14h00.

Classement combiné des deux séances d'essais libres du GP de Grande-Bretagne (catégorie Moto GP) disputées vendredi :

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) en 1:59.225

2. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.251

3. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.540

4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 0.712

5. Cal Crutchlow (Honda-LCR) à 0.768

6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.885

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.958

8. Miguel Oliveira (POR/KTM-Tech3) à 1.135

9. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) à 1.167

10. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 1.203

...

14.Johann Zarco (FRA/KTM) à 1.439

...

20.Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki) à 3.015