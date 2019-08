L'Espagnol Marc Marquez (Honda), quintuple champion du monde et actuel leader du championnat, partira dimanche en pole position pour le Grand Prix de République tchèque, le Français Johann Zarco (KTM) parvenant lui à se hisser en première ligne. Marquez a largement dominé la Q2, devançant de 2"524 l'Australien Jack Miller (Ducati) et de 2"598 Johann Zarco, repêché de la Q1 pour la première fois de la saison. Le champion moto espagnol s'élancera de la position de pointe pour la sixième fois depuis le début de la saison, au cours de laquelle il a jusqu'à présent signé cinq victoires en neuf courses.

De son côté, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), qui s'etait montré le plus rapide à l'issue des 3 séances d'essais libres, a seulement réalisé le 10e chrono, à 3"895de Marquez. La Q2 s'est déroulée dans des conditions météo difficiles, avec une averse qui a commencé à tomber vers la fin de la séance sur une piste déjà humide et séchante par endroits. Le choix des pneus a donc été déterminant ce qui a profité à Zarco qui a connu jusqu'ici une saison particulièrement difficile.

Marquez est en tête du classement provisoire du championnat, alors qu'il reste dix courses à disputer, avec 58 points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), vainqueur l'année dernière à Brno, et 4e en Q2. Le départ de la course Moto3 sera donné dimanche à 11h00 (09h00 GMT), suivi de ceux de Moto 2 à 12H20 (10h20) et de MotoGP à 14h00 (12h00 GMT).