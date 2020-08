GP DE REPUBLIQUE TCHEQUE - De nouveau opéré au bras droit lundi, Marc Marquez (Repsol Honda) ne sera pas présent sur le circuit de Brno ce week-end. Le sextuple champion du monde de MotoGP sera remplacé par Stefan Bradl à l'occasion de cette course et reste incertain pour les échéances qui suivront.

Marc Marquez ne tentera pas l'impossible à Brno. Repsol Honda a annoncé mardi le forfait du pilote espagnol, réopéré du bras la veille et qui sera remplacé par l'Allemand Stefan Bradl sur le Grand Prix de République tchèque ce week-end. "Après avoir subi une deuxième opération du bras droit, Marc Marquez le HRC ont décidé que le champion du monde n'allait pas courir en République tchèque afin de mieux récupérer, a indiqué l'écurie dans un communiqué. A sa place, la pilote d'essai Stefan Bradl va s'installer sur la Honda RC213V".

Marquez a subi une deuxième opération lundi pour poser une nouvelle plaque en titane sur son humérus droit. Il avait été victime d'une fracture de cet os après une chute lors du premier Grand Prix de la saison à Jerez, le 19 juillet. L'Espagnol a tenté un come-back dès la course suivante, toujours sur le même circuit, seulement quatre jours après sa première opération. La douleur étant trop forte, il avait dû se résoudre à abandonner durant les qualifications et à renoncer à la course. Dans le meilleur des cas, Marquez sera de retour le 16 août en Autriche.

Bradl a (presque) toujours fini dans les points à Brno

Bradl va ainsi le remplacer à Brno et faire équipe avec Alex Marquez. L'Allemand, sacré champion du monde de Moto2 en 2011, avait participé à quatre courses l'an passé, avec comme meilleures performances une 10e place en Espagne et en Allemagne. Sur l'ensemble de sa carrière en MotoGP, Bradl a participé au Grand Prix de République tchèque à sept reprises, terminant toujours dans les points à une exception près, et dans le Top 10 à trois reprises. Il y avait notamment pris la 5e place en 2012.

