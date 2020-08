GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Comme souvent depuis la saison dernière, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) sera l'un des favoris pour la pole position ce samedi. Le Français est classé deuxième après la troisième séance d'essais libres. Juste derrière son coéquipier Franco Morbidelli et... Johann Zarco (Ducati Avintia) !

Peut-on espérer une première ligne occupée par deux Français ce week-end, à Brno ? Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) et Johann Zarco (Ducati Avintia) ont en tout cas démontré que cela était envisageable. Les pilotes tricolores ont conservé les deuxième et troisième meilleurs temps des trois premières séances d'essais du Grand Prix de République tchèque. Coéquipier de Quartararo, Franco Morbidelli a signé le chrono de référence.

Rapide depuis la veille, Zarco, qui est encore en adaptation au guidon de sa Ducati Avintia, est pointé à 0"016 et Quartararo, qui mène le classement des pilotes après deux pole positions et deux victoires lors des deux premières manches de la saison, à 0"097.

Dovizioso aux repêchage

Parmi les favoris, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) se contente du 13e chrono à 0"484. L'actuel troisième du classement des pilotes, vainqueur sur ce même circuit de Brno en 2018 et deuxième en 2019 devra passer par le repêchage des qualifications (Q1). Il faut remarquer que 0"257 seulement séparent les dix plus rapides de cette séance et qu'il y a 1" entre le premier et le 18e, ce qui laisse présager de "qualifs" disputées à partir de 14h10.

Le champion en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda HRC), est forfait après avoir été réopéré lundi d'une fracture de l'humérus droit et remplacé par l'Allemand Stefan Bradl. C'est aussi le cas de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), tombé vendredi et victime d'une fracture du tibia droit. Bagnaia ne sera pas remplacé dimanche mais le pilote d'essais italien Michele Pirro prendra sa place le week-end prochain en Autriche.

