Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a terminé en tête des trois séances d'essais libres combinées du Grand Prix MotoGP de Saint-Marin avant la séance de qualifications disputée samedi sur le circuit de Misano. Avec un temps de 1:32.081 réalisé dans la 3e séance samedi matin, le jeune Français devance l'Espagnol Maverick Viñales sur une Yamaha officielle de 356/1000e et le surprenant Pol Espargaro (KTM) de 565/1000e.

Quartararo, qui effectue sa première saison en MotoGP, s'impose comme un prétendant à la victoire à Misano, 13e épreuve de la saison qui en compte 21. Il a jusqu'ici obtenu trois pole positions et trois podiums dont une 2e place au GP de Catalogne en juin. Marc Marquez (Honda), qui dispose d'une large avance au championnat sur Andrea Dovizioso (Ducati), a obtenu le 4e temps combiné des essais libres à 605/1000e de Quartararo.

La séance de samedi matin s'est disputée par un temps chaud et ensoleillé sur le circuit situé sur la côte adriatique de l'Italie. Les essais qualificatifs ont lieu samedi à partir de 14h10 et le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h00.

Le local de l'étape, le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha), est lui 7e à plus d'une seconde du leader.

Classement combiné des trois séances d'essais libres du GP de Saint-Marin (catégorie MotoGP) disputées vendredi et samedi sur le circuit e Misano (4,226 km)

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) 1:32.081

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.356

3. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.565

4. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.605

5. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.975

6. Takaaki Nagagami (Honda-LCR) à 1.017

7. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 1.022

8. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 1.059

9. Michele Pirro (ITA/Ducati) à 1.213

10. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 1.259

11. Johann Zarco (FRA/KTM) à 1.292