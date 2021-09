Grand Prix de Saint-Marin

Sous le soleil, ça va mieux pour QUartararo : en difficulté sous la pluie vendredi, le Niçois, qui compte une confortable avance au championnat de 53 points sur Bagnaia, a remis les pendules à l'heure avant cette 14e manche sur 18. Pendant un temps leader de la session, le Français de 22 ans a été dépassé par l'Italien de 24 ans. Les deux rivaux sont les seuls sous la minute et 32 secondes (1'31"936 et 1'31"975).

Ils sont néanmoins suivis de près par Jack Miller (Ducati, 1'32"089), Joan Mir (Suzuki, 1'32"136) et Maverick Vinales (Aprilia, 1'32"200). Devant ses fans, limités à 23 000 par jour en raison de la crise sanitaire, Valentino Rossi (Yamaha-SRT) a lui chuté lors de cette session, sans gravité. Il est revenu avec une nouvelle combinaison mais n'a pris que le 18e temps. La légende de 42 ans, septuple champion du monde en catégorie reine mais seulement 21e cette saison, vit ses cinq derniers GP avant la retraite.

Plusieurs chutes sans gravité

Si en MotoGP plusieurs pilotes sont tombés sans gravité, en Moto3, les essais ont été interrompus à deux reprises après les violentes chutes du Turc Deniz Oncü (KTM) puis de l'Italien Alberto Surra (Honda). Dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée, Oncü a perdu le contrôle de sa moto, en a été projeté et a atterri violemment sur le sol. Le pilote de 18 ans a été évacué dans une ambulance alors que la direction médicale de la course a annoncé qu'il était conscient.

Quelques minutes plus tard, Surra, 17 ans, a touché l'arrière de la machine de Yuki Kunii (Honda) avant de chuter dans un virage, sous sa propre moto, et de finir sa course dans les graviers. Surra, conscient également, a lui aussi été évacué pour passer des examens médicaux.

