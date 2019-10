Lorsque Valentino Rossi a coiffé sa septième couronne mondiale en catégorie reine, le 25 octobre 2009, en Malaisie, personne ne pouvait imaginer qu'un autre pilote le talonnerait au palmarès, à un seulement un titre, une petite décennie plus tard. Le début des années 2010 a marqué une nouvelle ère, celle de Marc Marquez. Et désormais, on imagine mal comme l'Espagnol pourrait ne pas surpasser son ancienne idole au palmarès, après avoir décroché un sixième sacre au Grand Prix de Thaïlande.

Pilotes Titres en catégorie reine Années Giacomo Agostini 8 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 Valentino Rossi 7 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 Marc Marquez 6 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 Michael Doohan 5 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 Eddie Lawson 4 1984, 1986, 1988, 1989 Mike Hailwood 4 1962, 1963, 1964, 1965 John Surtees 4 1956, 1958, 1959, 1960 Geoff Duke 4 1951, 1953, 1954, 1955 Jorge Lorenzo 3 2010, 2012, 2015 Wayne Rainey 3 1990, 1991, 1992

Le pilote Honda est désormais seul au troisième rang des pilotes ayant amassé le plus de titres en catégorie reine, derrière la star de Tavullia (7) et Giacomo Agostini (8), champion d'un autre temps. Mais à 26 ans, 7 mois et 17 jours, le Catalan est en avance sur les temps de passage de Rossi, qui avait décroché son dernier sacre à 30 ans, 8 mois et 9 jours, et Agostini, alors âgé de 33 ans, 2 mois et 8 jours. Marquez a de la marge.