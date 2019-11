La dernière pole de la saison est pour Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT). Le Français a obtenu ce samedi sa sixième position de pointe de la saison lors de l'ultime épreuve MotoGP du calendrier à Valence, devançant le champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda HRC). Le jeune tricolore, 20 ans, a été le seul pilote du plateau à tourner en moins de 1'30" sur le circuit Ricardo Tormo.

Il effectue sa première saison dans la catégorie reine et s'il compte déjà six podiums à son actif, il n'y a pas encore remporté de victoire. Vingt ans après la dernière victoire française en catégorie reine - celle de Régis Laconi sur ce même circuit - "El Diablo" est encore idéalement placé pour tenter de décrocher un premier succès. L'Australien Jack Miller (Ducati Pramac) est troisième devant l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha Factory) et le coéquipier de Quartararo, l'Italien Franco Morbidelli. Marc Marquez a déjà été couronné pour la 6e fois champion du monde cette année.

Pour le dernier de ses trois grands prix au guidon de la Honda du team LCR, Johann Zarco a obtenu le 13e temps. Le Français n'est plus le favori à la succession de Jorge Lorenzo au sein de l'équipe officielle puisque selon les informations de nos confrères de Moto Journal, Alex Marquez, petit frère de Marc, tiendrait désormais la corde. Le double champion du monde pourrait hériter d'une Ducati, chez Avintia.