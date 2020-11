Ne lui dites surtout pas que cette fin de saison en eau de boudin lui permettra, au moins, de se débarrasser des mauvaises langues. Après avoir fait une croix sur le titre de champion du monde MotoGP, Fabio Quartararo n'aura pas à faire taire les rabat-joies qui lui auraient reproché de s'être couronné en l'absence du roi. Il n'empêche, le forfait longue durée de Marc Marquez avait ouvert le champ des possibles et répandu l'idée que la première tête qui dépasserait hériterait des lauriers.

Malheureusement pour lui, les dernières semaines ont rappelé que le cours de l'histoire n'empruntait pas toujours le chemin le plus évident. La suite nous dira si, après une saison exceptionnelle au sens premier du terme, le championnat redeviendra celui qu'il était avant.

Ce serait aller un peu vite en besogne et négliger certains faits bien plus importants qu'ils n'en ont l'air. À l'avenir, Quartararo demeurera un candidat au titre parce que son talent le réclame... même si le talent n'a jamais fait un champion.

"El Diablo" est encore un pilote perfectible, dans le casque comme à la poignée de gaz, mais son avenir ne dépend pas que de lui. Ces derniers jours, le pilote de 21 ans n'a cessé de rappeler qu'il n'était plus capable de faire corps avec sa moto. C'est un problème majeur et profond.

La M1 souffre d'une multitude de faiblesses, à commencer par un moteur déficient en termes de performances et de fiabilité. Le problème ne date pas d'hier et il ne sera pas résolu demain : la plupart des développements ont été gelés pour la saison 2021, afin de limiter les coûts et leur impact sur des budgets minés par un exercice désastreux sur le plan économique.