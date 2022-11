Fabio Quartararo s'apprête à passer sur la table d'opération. Le pilote français, qui n'a pas encore renoncé à un nouveau sacre en cette fin de saison en dépit des 23 points d'avance du leader italien Francesco Bagnaia (Ducati), s'est exprimé à Valence, en Espagne, où se déroule ce week-end l'ultime Grand Prix de la saison.

"Je vais me faire opérer cet hiver, simplement pour avoir un doigt normal, car c'est assez étrange.. Ce n'est pas si douloureux", a expliqué le pilote Yamaha en conférence de presse. El Diablo s'est cassé une phalange de son majeur de la main gauche dans une chute lors des derniers essais libres du week-end en Malaisie, 19e manche de la saison (sur 20), le 22 octobre dernier. "En Malaisie, ce n'était déjà pas un gros problème, j'avais des antidouleurs, mais là il n'y a vraiment plus aucun problème", a-t-il assuré.

Ad

Quartararo et Bagnaia, les deux derniers pilotes encore concernés par la course au titre de champion du monde 2022, se disputeront la couronne mondiale à l'occasion du GP de Valence dimanche dès 14 heures. Pour conserver son titre, le Français doit s'imposer dimanche et espérer que son adversaire échouera au-delà de la 14e place.

Grand Prix de Malaisie Quartararo : "Rien n'est impossible" 23/10/2022 À 12:11