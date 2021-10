Pourtant légèrement en deça tout le week-end, Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo ont assuré lors de la Q2 du Grand Prix des Amériques, s'emparant des deux premières places. Et c'est le pilote italien de Ducati qui a remporté la pole, sa troisième consécutive, sur le circuit d'Austin, devant le Français de Yahama et Marc Marquez (Repsol Honda). De son côté, Johann Zarco s'est classé sixième.

Après les Grand Prix d'Aragon et de Saint-Marin en septembre, Franscesco Bagnaia est donc en route pour le triplé. Deuxième au classement du championnat du monde avec 48 points de retard, l'Italien a bouclé la dernière séance de qualifications en 2'02''781, juste devant Fabio Quartarato (2'03''129) et Marc Marquez (2'03''209), qui complète la première ligne pour la toute première fois de la saison. Respectivement sixième en 2'03''379 et dixième en 2'03''720, Johann Zarco et Jack Miller, qui avait dominé la troisième séance, ne peuvent espérer qu'un miracle pour la course, qui aura lieue ce dimanche, à 21h00 en France.

Sur le papier, le circuit des Amériques est plutôt favorable aux Ducati, qui peuvent faire jouer leur puissance moteur dans la longue ligne droite de 1,2 km. Pourtant, Yamaha y compte plus de podiums (6 contre 4). Pluvieuse vendredi matin, la météo s'améliore progressivement depuis. Samedi, le temps était chaud et couvert, il devrait le rester dimanche. La principale difficulté lors des 20 tours de course, soit 110,3 km, devrait être les ondulations et les bosses qui parsèment la piste et rendent les virages 2, 3 et 10 particulièrement compliqués à négocier.

Le classement des qualifications

1 - Francesco Bagnaia (Ducati) : 2'02''781

2 - Fabio Quartararo (Yamaha) : 2'03''129

3 - Marc Marquez (Honda) : 2'03''209

4 - Jorge Martin (Ducati) : 2'03''278

5 - Takaaki Nakagami (Honda) : 2'03''292

6 - Johann Zarco (Ducati) : 2'03''379

7 - Alex Rins (Suzuki) : 2'03''453

8 - Joan Mir (Suzuki) : 2'03''528

9 - Luca Marini (Ducati) : 2'03''546

10 - Jack Miller (Ducati) 2'03''720

