Une première victoire dont il se souviendra. Le jeune pilote espagnol Izan Guevara (GasGas) a remporté le Grand Prix des Amériques dans la catégorie Moto3 après une course interrompue par plusieurs incidents. Un premier drapeau rouge a été levé après sept tours sur les 17 initialement prévus à la suite du crash du Tchèque Filip Salac (KTM). Conscient, le pilote a été conduit au centre médical pour des examens.

La course est repartie pour cinq tours, avant d'être de nouveau arrêtée après deux tours de piste suite à un impressionnant accident, dont les Espagnols Jeremy Alcoba (Honda), Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Andrea Migno (Honda) sont miraculeusement sortis indemnes. Le Grand Prix n'a pas repris et il a été décidé d'arrêter le classement final au septième tour, au moment de la première interruption.

Alors en tête, Izan Guevara, qui avait pourtant abandonné sur un problème mécanique juste avant le deuxième accident, a été déclaré vainqueur, devant l'Italien Dennis Foggia (Honda) et le Britannique John McPhee (Honda). Au classement des pilotes, tous les points ont été attribués et Foggia réduit donc son retard sur le leader Acosta, classé huitième.

Le paddock sera de retour pour une deuxième épreuve sur le circuit italien de Misano, le GP d'Emilie-Romagne, du 22 au 24 octobre, après la victoire de Foggia au GP de Saint-Marin en septembre.

Classement de la course

1. Izan Guevara (ESP/GasGas) en 15:57.747

2. Dennis Foggia (ITA/Honda) à 0.385

3. John McPhee (GBR/Honda) 0.499

4. Jaume Masia (ESP/KTM) 0.706

5. Deniz Öncü (TUR/KTM) 1.266

