Le champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha) a réalisé samedi le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix des Amériques de MotoGP à Austin, où les cadors répondent pour l'instant présent. Troisième après les deux premiers essais vendredi, Quartararo a cette fois fait le meilleur temps, devant l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) de 59/1000e et l'Australien Jack Miller de 86/1000e, avant les qualifications samedi dès 14h10 locale (21h10 française).

Zarco bien placé

Face à Quartararo, ce contre-la-montre texan pourrait voir l'Espagnol Marc Marquez (Honda) revenir au premier plan, après deux Grands Prix manqués pour cause de blessure : il pointe à la 4e place de cette séance d'essais libres tout en ayant été quelque peu gêné à la fin de son tour rapide.

Premier vendredi, l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) n'a pas amélioré son temps mais reste proche de la tête à la 5e place, à moins de deux dixièmes de seconde de "Quarta". Juste derrière, on retrouve le vice-champion en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati), en amélioration, et les Espagnols Pol Espargaro (Honda) et Joan Mir (Suzuki), champion du monde 2020, bien présent malgré une chute dans les dernières minutes. Dans le top 10, ils iront directement en deuxième partie de qualifications (Q2).

Espargaro, leader qui devra aller en Q1

Le leader actuel du championnat, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), n'a en revanche pas fait mieux que la 11e place. Il devra passer par la première phase de qualifications (Q1) pour espérer être dans les deux pilotes les plus rapides, repêchés pour la Q2.

Mais ces deux places seront chères, face notamment aux autres Espagnols Alex Rins (Suzuki), pourtant en forme vendredi, Maverick Vinales (Aprilia) et Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui a chuté à 14 minutes de la fin de séance, au moment où les pilotes commençaient à passer en mode attaque. Avant les qualifications, les pilotes auront une quatrième séance d'essais à 13h30 (20h30 française).

Classement combiné des deux séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix des Amériques sur le circuit des Amériques à Austin, Texas (5,513km):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 2:02.361

2. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 0.059

3. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.086

4. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.129

5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.181

6. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.260

7. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.437

8. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.513

9. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0.547

10. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 0.560

Les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

