Grand Prix des Amériques

Un carton plus que plein pour Ducati ce samedi ! Sur le circuit des Amériques à Austin, les cinq premières places au départ du Grand-Prix seront de la marque italienne. C'est l'Espagnol Jorge Martin qui a pris la pole après avoir dû passer par les repêchages, sa 6e en Moto GP, grâce à un tour en 2'02"039. Côté français, Fabio Quartararo (Yamaha) a eu une frayeur en chutant au milieu de la séance de qualification, mais il s'élancera en deuxième ligne dimanche, du sixième rang. Une deuxième ligne qui sera emmenée par l'autre tricolore Johann Zarco, 4e temps des qualifications.

Une chute qui change tout

Le Cannois a été relativement en retrait durant cette séance de Q2, pointant le bout de son nez uniquement à quelques secondes de la fin du temps imparti, et confirmant ses bonnes dispositions lors des essais libres. Quartararo, qui avait lui dominé les essais libres 3, était en bonne voie pour signer une pole provisoire avant de chuter au virage 19, la faute à une perte d'adhérence sur l'avant de sa moto.

Malgré toute sa volonté pour retourner sur la piste au plus vite après avoir montré que sa chute avait été sans danger, le Niçois n'a pas pu considérablement amélioré son temps et partira d'une frustrante sixième place. En manque de vitesse dans les lignes droites face à la puissance des Ducati, le pire peut être à prévoir pour le Français dimanche. Ce n'était d'ailleurs pas la première chute de la journée, puisque quelques secondes avant lui, l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) s'est aussi retrouvé au sol, pour finalement décrocher une cinquième place.

Marquez frustré

Idem pour le leader du championnat du monde Aleix Espargaro (Aprillia), qui a lui chuté en Q1, et qui partira loin depuis la 13e place dimanche, et devra faire son retard en course pour tenter d'obtenir un troisième podium en quatre courses. Autre déception au sein des pilotes, la frustrante 9e place de Marc Marquez (Honda), toujours recordman du tour le plus rapide à Austin, mais qui s'est retrouvé limité par les capacités de son véhicule ce samedi. Départ du Grand Prix des Amériques programmé demain dès 20h.

Grille de départ du GP des Amériques (Moto GP) :

1. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac)

2. Jack Miller (AUS/Ducati)

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac)

5. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini)

6. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

7. Alex Rins (ESP/Suzuki)

8. Joan Mir (ESP/Suzuki)

9. Marc Marquez (ESP/Honda)

10. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR)

11. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46)

12. Pol Espargaro (ESP/Honda)

