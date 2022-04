C'est un énième retour express. Marc Marquez va bel et bien reprendre le fil de sa saison ce week-end, dans le cadre du Grand Prix des Amériques. L'Espagnol avait manqué la manche précédente, en Argentine, après un violent crash à Mandalika qui avait engendré un nouveau problème de diplopie. Honda a confirmé sa présence à Austin, ce mercredi.

Gêné par ce même problème de vision double en fin de saison dernière, le sextuple champion du monde avait profité de l'hiver pour se remettre en forme et aborder la manche inaugurale, au Qatar, en pleine possession de ses moyens. Mais le crash de Mandalika, qu'il a défini comme étant "l'une des pires chutes" de sa carrière, l'avait de nouveau mis en retrait. Depuis le début de la saison 2020 et sa fracture de l'humérus, le Catalan n'a toujours pas pu retrouver son niveau et sa régularité, même s'il a décroché trois succès l'année dernière.

