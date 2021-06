Fabio Quartararo était seul au monde . Ce dimanche après-midi, le pilote français, pensionnaire de l'écurie Yamaha, a remporté le Grand Prix d'Assen. Un quatrième succès qui lui permet d'accroitre encore un peu plus son avance au niveau du classement du championnat du monde de la spécialité.

Pourtant, à l'arrivée, même s'il avait évidemment le sourire, le Tricolore a admis avoir connu quelques moments difficiles, durant l'ensemble de ce week-end, comme il l'a confié au micro de Canal+ : "C'était difficile. La course était difficile. J'ai eu du mal à doubler Pecco (ndlr : Francesco Bagnaia, qui termine finalement sixième)... J'ai eu du mal avec mon bras droit tout au long du week-end."

J'aurais pu être plus rapide

Un bras droit qui l'avait contraint à subir une petite opération chirurgicale, le mardi 4 mai dernier, pour un syndrome des loges. Ce même syndrome qui lui avait déjà posé de gros problèmes, lorsqu'au Grand Prix d'Espagne, le dimanche 2 mai dernier, il menait la course, avant de rétrograder sans pouvoir y faire grand-chose, pour finir par décrocher une anonyme et surprenante treizième place finale.

Ce problème lui a donc visiblement encore mené la vie dure ce week-end et notamment ce dimanche, comme le principal intéressé l'a lui-même concédé, toujours au micro de Canal+ : "J'aurais pu être plus rapide chaque tour et j'avais vraiment mal au bras. J'ai réussi à garder mon rythme mais je peux être heureux. Maverick (Vinales, finalement deuxième) a gagné la bataille samedi et je gagne celle de dimanche, donc je suis content."

Au final, la victoire est, malgré tout, au bout. Après neuf courses disputées, Fabio Quartararo possède une avance de 34 points sur son compatriote, Johann Zarco (Ducati-Pramac). De quoi négocier la grande pause de six semaines de la façon la plus sereine possible.

