Visiblement, Maverick Viñales a trouvé la solution à ses problèmes. En grande difficulté au championnat du monde, l'Espagnol a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, 9e manche de la saison de MotoGP, sur le circuit d'Assen vendredi. Jeudi, le pilote de Roses avait assuré qu'il s'inspirerait des réglages de son coéquipier Fabio Quartararo (Yamaha Factory), leader du Mondial, pour tenter de rebondir.

Le chrono de 1'33"072 qui le place au sommet de la feuille des temps combinés des deux séances a été réalisé le matin sur une piste sèche, mais Viñales a également été le plus rapide l'après-midi en 1'33"241, sur un tracé rendu de plus en plus humide par la pluie. C'est un grand écart après sa 19e et dernière place en Allemagne dimanche dernier et des difficultés récurrentes que ni lui ni son équipe ne parviennent à expliquer.

Quartararo et Zarco dans le coup

Le pilote espagnol apprécie toutefois Assen, où il s'est imposé lors de la dernière édition en 2019, ainsi qu'en 2011 et 2012 en 125 cc puis Moto3. Avant la troisième séance d'essais libres, à 09h55 samedi, Viñales devance l'Espagnol Pol Espargaro (Honda), le Portugais Miguel Oliveira (KTM), le Français Fabio Quartararo, et l'Espagnol Alex Rins (Suzuki), opéré début juin d'une fracture au poignet droit.

Fabio Quartararo (Yamaha) au Grand Prix d'Allemagne 2021 Crédit: Getty Images

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui a gagné en Allemagne son premier GP depuis son grave accident du début de la saison 2020, figure également dans le Top 10 (6e malgré une chute), comme le champion en titre espagnol Joan Mir (Suzuki, 7e) et l'autre Français Johann Zarco (Pramac, 8e).

Miller, Bagnaia et Rossi en difficulté

En sont par contre absentes les Ducati de l'Australien Jack Miller (12e) et de l'Italien Francesco Bagnaia (14e), ainsi que l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT, 17e) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM, 18e). Pour ceux-là, il risque d'être compliqué d'améliorer leurs chronos sous la pluie samedi matin afin d'intégrer le Top 10 et de se qualifier directement pour la 2e et dernière partie des qualifications, qui détermine les douze premières places sur la grille de départ.

Le temps devrait rester à l'orage pour les qualifications samedi à 14h10. Il s'annonce un peu plus clément, bien qu'encore incertain, pour la course dimanche à 14h00. Le très populaire GP des Pays-Bas se déroule en présence de public mais avec une jauge réduite à 11.500 personnes par jour.

