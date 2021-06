Maverick Vinales est décidément le plus rapide aux Pays-Bas. Le pilote espagnol a une nouvelle fois signé le meilleur temps de la 3e séance des essais libres sur le circuit d'Assen. En 1'32'336, il a devancé son équipier français Fabio Quartararo, leader du championnat du monde, de 0"197 et l'Espagnol Pol Espargaro (Honda) de 0"307.

Plusieurs ténors du championnat (Johann Zarco, 11e, Francesco Bagnaia, 12e, Marc Marquez, 15e) se classent hors du Top 10 et devront passer par le repêchage des qualifications (14h10) pour espérer jouer les premières places sur la grille de départ, qui aura lieu ce dimanche. Le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), 9e, s'épargne lui cet effort.

Regain de forme

Pour Vinales, c'est un grand écart après sa 19e et dernière place en Allemagne dimanche dernier et des difficultés récurrentes que ni lui ni son équipe ne parviennent à expliquer. Aucun changement n'a été effectué sur sa moto pouvant expliquer ce regain soudain de forme, mais le pilote espagnol a toujours apprécié Assen, où il s'est imposé lors de la dernière édition en 2019, ainsi qu'en 2011 et 2012 en 125cc puis en Moto3.

Maverick Vinales (YamahaFactory) au Grand Prix d'Italie 2021 Crédit: Getty Images

Alors que l'on attendait de la pluie, le ciel s'est avéré dégagé en matinée, permettant à tous les pilotes d'améliorer leurs chronos, mais quelques gouttes pourraient tomber dans l'après-midi. Le très populaire GP des Pays-Bas se déroule en présence de public mais avec une jauge réduite à 11.500 personnes par jour.

