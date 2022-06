Fabio Quartararo va partir en vacances avec une pointe d'amertume. Grand favori du Grand Prix des Pays-Bas, dimanche, le Français a non seulement chuté à deux reprises mais il a aussi été pénalisé. Les commissaires de course ont effectivement décidé de lui infliger une pénalité après sa tentative de dépassement sur Aleix Espargaro, jugée "", qui a condamné les chances de victoire du Français et de son rival espagnol.