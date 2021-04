Une course pour l’histoire, gravée pour l’éternité. Parti cinquième et malmené en début de course, Fabio Quartararo (Yamaha Factory) est passé en mode attaque ce dimanche sur le Grand Prix de Doha pour s’adjuger une éclatante quatrième victoire en MotoGP. La plus belle, parce qu’acquise avec la manière sur la piste ventée de Losail devant un autre Français. Une nouvelle fois deuxième après une dernière joute de haute volée avec son coéquipier et poleman Jorge Martin (Pramac), Johann Zarco confirme ses ambitions de titre mondial. Parti deuxième sur la grille, le Cannois prend la tête du championnat du monde 2021.

