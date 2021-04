Lors de la troisième séance d'essais libres à Doha, c'est le Français Fabio Quartararo (Yamaha) qui a signé le meilleur temps, en bouclant son tour de piste en 1:56.064. Il a devancé lors de cette séance les Espagnols Alex Rins et Joan Mir (Suzuki).

L'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) sont eux restés aux portes du Top 10 au classement général après les trois premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de Doha samedi et passeront donc par le repêchage des qualifications. Pour les Français Quartararo et Zarco, le résultat sera attendu lors des qualifications ce samedi soir à 20h localement (17h00 GMT).

