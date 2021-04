Auteur du meilleur chrono en matinée comme en après-midi, Francesco Bagnaia s'est montré convaincant. Mais un autre pilote a peut-être été encore plus impressionnant que lui : Marc Marquez. Le pilote Honda, de retour après une fracture de l'humérus et une saison vierge, s'est installé au 6e rang aux chronos cumulés des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal, ce vendredi. Opéré à trois reprises, la dernière en décembre, il n'avait plus piloté en Grand Prix depuis neuf mois, manquant également les deux premières courses de 2021 au Qatar.

Pointé pour sa reprise à 0"473 de Bagnaia à l'issue des deux premières séances d'essais, le sextuple champion du monde dans la catégorie reine, qui dit ne pas avoir "d'objectif (ce week-end), juste envie de piloter", semble tenir le rythme. Confirmation attendue en essais libres 3 samedi à 10h55 locales et surtout en qualifications à 15h10. Vendredi matin, après 265 jours de pause forcée, l'Espagnol a repris la piste peu après 11h00 en se frayant un chemin entre la nuée de photographes et de caméras massés devant son garage.

Quartararo et Zarco dans le coup

A plusieurs reprises, il a signé le meilleur chrono des essais libres 1, déclenchant à chaque fois les cris d'excitation des médias espagnols nombreux en salle de presse, pour finalement terminer 3e à 0"'251 du leader d'alors, son compatriote Maverick Vinales (Yamaha). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), vainqueur de la manche précédente, les Espagnols de Suzuki Joan Mir et Alex Rins, ainsi que l'Australien Jack Miller (Ducati), complètent le top 5 du jour. Le leader du classement général des pilotes, le Français Johann Zarco (Ducati Pramac), est 8e.

Le champion du monde en titre, Mir, est privé ce week-end de son chef mécanicien, testé positif au Covid-19 avant le GP. A noter une fois de plus cette saison l'absence dans le top 10 des Yamaha satellite de l'écurie SRT, avec les Italiens Valentino Rossi et Franco Morbidelli, 15e et 19e respectivement. Enfin, lors des essais libres 2 ont eu lieu les chutes du Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR), revenu en piste après un passage au centre médical, et de l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia).

