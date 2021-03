Fabio Quartararo a frappé très fort d’entrée, samedi, sur sa Yamaha. Le Français a battu le record du circuit de Doha, détenu par Marc Marquez depuis 2019, en bouclant un tour en 1’53’’038. De quoi mettre tout le monde d’accord ? C’est ce qu’on a pensé durant un temps. Mais alors qu’on attendait la Ducati de Jack Miller, c’est celle de Francesco Bagnaia qui est passée par là comme une fusée, pour pulvériser un peu plus ce record en passant sous la barre des 1’53.

"À mon avis, vous serez surpris par la vitesse qu'on affichera en Q2, parce que si les conditions sont bonnes, je pense qu'on pourra toucher les 1'52 pour la première fois ici, au Qatar", avait prévenu l’Italien devant les journalistes. Et il s'est exécuté pour s'offrir la première pole de sa jeune carrière. De quoi, finalement, laisser son homologue français sans regrets, ou presque.

"Le temps de Pecco était beaucoup trop performant pour nous"

"C’est dommage, j’ai manqué le deuxième tour de mon deuxième run à quelques secondes. Le temps de "Pecco" était beaucoup trop performant pour nous, j’ai fait de mon mieux. Je pense que la deuxième position aujourd’hui est une très bonne position", a analysé Quartararo au micro de Canal+. Le Niçois est toutefois brièvement revenu sur sa quatrième séance d’essais libres, lors de laquelle il a rencontré quelques problèmes à l’avant et affiché son agacement.

"On n’a pas fait une très bonne FP4, on a dû changer un peu et revenir à la moto qu’on avait aux tests, avec un meilleur feeling, a-t-il expliqué. Je suis quand même satisfait de mon tour et je pense qu’on peut faire une belle course demain". "El Diablo" en est conscient, l’essentiel était de verrouiller la première ligne, alors qu’il savait les Ducati difficiles à prendre. Tout reste ouvert pour dimanche et si la course est aussi spectaculaire que les qualifications, ça promet.

