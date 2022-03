Il paraît que le Grand Prix du Qatar ne dit jamais rien de la saison qu'il préfigure. Les conditions y sont trop particulières, le circuit aussi. A vrai dire, depuis 2015, jamais le vainqueur de la première course de la saison n'a fini l'année en champion. Et alors que le plateau de l'exercice 2022 paraît plus compétitif que jamais, il se pourrait que cette étonnante série s'étire encore un peu plus. Pour Fabio Quartararo, pourtant, cette épreuve inaugurale pourrait être très riche en enseignements. Déjà.

Tout au long de l'hiver, et même bien avant, le champion du monde en titre avait fait pression sur Yamaha afin de pousser les éminences grises de la firme japonaise à dépoussiérer le moteur de la M1 pour combler, ne serait-ce qu'une partie, le déficit de puissance qui la sépare de la Ducati. Couronne sur la tête, en fin de contrat à l'issue de la saison, le Français a pris la posture du pilote qu'il est - le meilleur du monde - et exigé que son équipe se mette à sa hauteur.

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais de pré-saison, à Sepang. Crédit: Getty Images

Nous nous attendions à un peu plus de vitesse de pointe

Et s'il a visiblement décidé de calmer le jeu autour de son avenir, afin d'éviter de polluer son environnement dès la reprise du championnat, le Niçois s'est tout de même permis de repasser une couche sur l'usine nippone. "Disons que nous nous attendions, bien sûr, à un peu plus de vitesse de pointe, a-t-il lâché jeudi en conférence de presse. Mais c’est comme ça et nous savons que quoi qu’il en soit nous devons donner nos 100 %. Je me sens donc prêt et je suis impatient de commencer."

Car si le traditionnel jeu de poker menteur n'a pas permis de mesurer avec précision les progrès de la concurrence, y compris de l'armada Ducati, le Grand Prix du Qatar, lui, est idéal pour baisser les masques. De loin, le tracé de Losail et sa longue ligne droite sont profitables à la surpuissante machine italienne. De près, Yamaha et Marc Marquez ont presque toujours été capables de leur donner le change.

Fabio Quartararo (Yamaha MotoGP) au Grand Prix du Qatar 2021 Crédit: Getty Images

Avec huit Ducati sur la grille, "El Diablo" s'attend à avoir encore plus de problèmes tout au long de la saison. Ce premier week-end pourrait déjà lui montrer à quel point ils seront difficiles à résoudre. En deuxième partie de saison, le pilote tricolore s'était déjà plaint de ne plus pouvoir dépasser les motos bolognaises même en flirtant avec les limites de la physique lors des passages en courbe pour accrocher la roue qui le précédait. La grappe de km/h de marge dont disposent les machines rouges en ligne droite est-elle compensable ailleurs ? Pour en avoir le cœur net, Losail est un excellent indicateur.

Les candidats au titre ? Je peux citer tout le monde

D'autant qu'il devrait permettre, aussi, de jauger le niveau des autres outsiders. Honda aurait sensiblement modifié le caractère de sa machine, la rendant moins "Marquez-compatible" mais probablement plus compétitive. Suzuki aurait, elle, trouvé une nouvelle formule pour offrir plus de puissance à ses pilotes, sans affecter l'agilité de la monture.

Bref, le danger est partout. Et les candidats au titre, nombreux. "L'année dernière, il y avait cinq ou six pilotes, a noté Quartararo. Maintenant, je peux citer tout le monde." Au moment de désigner les favoris, c'est encore son nom qui ressort en premier. Si c'est encore le cas dimanche soir, ce sera déjà une première grande victoire.

