Brad Binder (KTM) a surpris en réalisant le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Qatar (Losail) vendredi. Le champion en titre, Fabio Quartararo (Yamaha), n'est que 11e à 0''749 du pilote sud-africain, et le vice-champion italien Francesco Bagnaia (Ducati) est 18e à 1''261, après une chute sans gravité.

Le pilote KTM a bouclé son tour en 1'54''851, soit 0''056 seulement devant Takaaki Nakagami (LCR-Honda) et 0''127 devant Alex Rins (Suzuki). Les Honda officielles des Espagnols Pol Espargaro (à 0''275) et Marc Marquez (à 0''286), qui sort de deux saisons perturbées par les blessures, complètent le Top 5. La première Yamaha de Franco Morbidelli est 6e à 0''443 et la première Ducati de Jorge Martin (Pramac) est 12e à 0''837.

La deuxième séance d'essais libres est programmée à la nuit tombée, à 18h (16h en France), soit l'heure des qualifications samedi et de la course dimanche. Les températures plus clémentes devraient permettre à tous d'améliorer leurs chronos. A l'instar de nombreuses organisations sportives depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, le MotoGP affiche ce week-end les mots "United for peace" (Unis pour la paix) pendant ses retransmissions télévisées. Plusieurs pilotes arborent également sur leur casque un autocollant "Give peace a chance" (Donner une chance à la paix).

Classement de la première séance d'essais libres

1. Brad Binder (AFS/KTM) 1'54''851

2. Takaaki Nakagami (JAP/Honda-LCR) à 0''056

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0''127

4. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0''275

5. Marc Marquez (ESP/Honda) 0''286

6. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) 0''443

7. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0''520

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0''527

9. Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) 0''534

10. Miguel Oliveira (POR/KTM) 0''619

