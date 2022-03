Les Français vont devoir cravacher. Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac), absents du Top 10 au cumulé des trois premières séances d'essais libres du Grand Prix du Qatar, devront passer par le repêchage de la qualification de la première manche de la saison de MotoGP samedi.

Lors des essais libres 3, l'amélioration de leurs chronos par Enea Bastianini (Ducati-Gresini), 5e des trois séances combinées, par Pol Espargaro (Honda), 6e, et Francesco Bagnaia (Ducati), 8e, a poussé le champion du monde en titre en dehors du Top 10 (11e à 0"474).

Zarco pas dans le rythme

Zarco, lui, n'est pas parvenu à y entrer (15e à 0"673). Or seuls les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances participent directement à la deuxième partie des qualifications (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ.

Les autres doivent prendre part à une séance qualificative préalable (Q1) dont seuls les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2. Le meilleur temps des essais demeure la propriété de l'Espagnol Alex Rins, dont la Suzuki surprend par sa pointe de vitesse.

En 1'53"432, il devance de 0"035 l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui sort de deux saisons perturbées par les blessures, et de 0"147 son propre équipier et compatriote Joan Mir. Les dix premiers se tiennent en 0"454. La qualification samedi et la course dimanche auront lieu à la nuit tombée, à 16h00 françaises.

