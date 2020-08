MOTOGP 2020 - Honda a indiqué samedi que le mieux était d'attendre que Marc Marquez soit pleinement rétabli de sa blessure à un bras, survenue lors d'une chute en course, le 19 juillet à Jerez, pour reprendre la compétition. La marque japonaise estime de "deux à trois mois" la durée de son absence totale.

Secrètement, certains espéraient encore le voir réussir un incroyable come-back, et profiter de l'homogénéité du plateau pour redevenir un candidat au titre dès cette saison. Mais Marc Marquez (Honda HRC) a fait ses calculs. Et a décidé de faire une croix sur cet exercice si particulier. Dans un communiqué, Honda a dévoilé que le pilote espagnol n'avait plus l'intention de précipiter son retour aux affaires. Opéré une seconde fois d'une fracture de l'humérus au début du mois, le sextuple champion du monde va désormais prendre tout le temps de récupération. Son retour n'est ainsi pas envisagé avant "deux à trois mois".

