Suzuki a levé le voile sur la GSX-RR, nom de code pour la nouvelle moto de Joan Mir et Alex Rins dans la catégorie reine. Le premier revient après le titre obtenu en 2020 suite à une saison perturbée par le coronavirus. Il y avait devancé Franco Morbidelli (Yamaha) et son coéquipier Alex Rins alors que Fabio Quartararo (Yamaha) avait, un temps, espéré pouvoir profiter de l'absence de Marc Marquez pour empocher la couronne mondiale. Las, elle est revenu à Mir, 23 ans seulement.

"Cette saison promet d’être passionnante, vu le nombre de prétendants à la couronne. Malgré ce titre obtenu en 2020, je ne me considère absolument pas comme le favori, assure le pilote espagnol. Certes, je fais un peu figure d’homme à battre auprès des autres ; ce qui ajoute une certaine pression. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. J’ai quitté ma GSX-RR en fin d’année avec de très bonnes sensations. Et même si des limitations nous ont été imposées en termes de développement, je suis convaincu que nos ingénieurs ont trouvé d’autres moyens de l’améliorer". Réponse à partir du weekend du 26 mars lors du Grand Prix du Qatar.

Saison 2021 Savadori va remplacer Iannone chez Aprilia HIER À 15:58

Saison 2021 Rossi : "Je ne cours pas juste pour passer le temps" 03/03/2021 À 14:59