Le Grand Prix moto de Thaïlande, prévu le 17 octobre, a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. La Fédération internationale de motocyclisme (FIM), l'association des équipes engagées en MotoGP (IRTA) et le promoteur Dorna Sports ont annoncé la nouvelle ce mercredi "malgré les efforts de toutes les parties concernées".

Comme en 2020, l'épreuve prévue sur le circuit de Burinam (nord-est) n'aura pas lieu à cause de la crise sanitaire et des restrictions de voyages internationaux. La catégorie reine étudie une solution de remplacement. Neuf épreuves ont déjà eu lieu en 2021 et neuf autres restent encore au programme. En attendant de probables nouveaux changements.

Le calendrier

28 mars : Qatar (Losail) - vainqueur: Maverick Vinales (ESP/Yamaha)

4 avril : Qatar (Losail) - vainqueur: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

18 avril : Portugal (Portimao) - vainqueur: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

2 mai : Espagne (Jerez) - vainqueur: Jack Miller (AUS/Ducati)

16 mai : France (Le Mans) - vainqueur: Jack Miller (AUS/Ducati)

30 mai : Italie (Mugello) - vainqueur: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

6 juin : Catalogne (Barcelone) - vainqueur: Miguel Oliveira (POR/KTM)

20 juin : Allemagne (Sachsenring) - vainqueur: Marc Marquez (ESP/Honda)

27 juin : Pays-Bas (Assen) - vainqueur: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

8 août : Styrie (Spielberg)

15 août : Autriche (Spielberg)

29 août : Grande-Bretagne (Silverstone)

12 septembre : Aragon (Alcaniz)

19 septembre : Saint-Marin (Misano)

3 octobre : Etats-Unis (Austin)

24 octobre : Malaisie (Sepang)

7 novembre : Algarve (Portimao, Portugal)

14 novembre : Communauté de Valence (circuit Ricardo Tormo)

GP sans date : Argentine (Termas de Rio Hondo)

