Brivio délaisse le championnat MotoGP, où il aura passé plus de deux décennies dans différents rôles, notamment aux côtés du septuple champion du monde Valentino Rossi, chez Yamaha. Depuis 2013, il pilotait le nouveau projet de Suzuki, qu'il a mené sur le toit du monde en décrochant les titres "pilote" avec Joan Mir et "équipe" avec la structure.

"Un nouveau défi professionnel et une nouvelle opportunité se sont soudainement présentés et j'ai décidé de les saisir, a confié le dirigeant dans un communiqué. Ce fut une décision difficile à prendre et le plus dur est de quitter cette fabuleuse équipe. Je suis triste de ce point de vue mais je suis également très motivé à l'idée de me lancer dans un nouveau défi." Selon Speedweek, Brivio va hériter du rôle de directeur de l'écurie Alpine, qui engagera les pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon en 2021.