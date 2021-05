Andrea Dovizioso, sans guidon en MotoGP après sa séparation d'avec Ducati fin 2020, va continuer ses essais avec Aprilia cette saison, "en prévision d'un éventuel retour (dans la catégorie) en 2022", ont annoncé les deux parties vendredi. "Après une première rencontre à Jerez (Espagne, les 12-14 avril), pour apprendre à se connaître, et celle du Mugello (Italie, les 11-12 mai), affectée par les conditions météorologiques (pluvieuses), Andrea Dovizioso et l'Aprilia RS-GP vont continuer à se fréquenter", écrit Aprilia Racing dans un communiqué.

La collaboration "va prendre un caractère structuré avec une série de tests au cours de la saison 2021", le premier les 23 et 24 juin à Misano (Italie). "Je pense que c'est un bénéfice pour nous deux: pour moi de continuer à m'entraîner sur une MotoGP en prévision d'un éventuel retour en 2022 et pour Aprilia d'obtenir des informations intéressantes. C'est pourquoi nous avons décidé de procéder à des essais supplémentaires", commente "Dovi", âgé de 35 ans.

"Déjà lors de nos deux premières sorties, nous avons abordé de nombreuses questions que nous pouvons maintenant approfondir ensemble, en recherchant toujours la meilleure performance pour notre jeune projet", ajoute le directeur technique d'Aprilia, Romano Albesiano. Andrea Dovizioso a passé 19 saisons en Championnat du monde de vitesse moto toutes catégories confondues entre 2002 et 2020, signant 20 poles positions et 103 podiums, dont 24 victoires. Arrivé en MotoGP en 2008, il a terminé vice-champion du monde en 2017, 2018 et 2019, avant de faire une pause en 2021 le temps de retrouver un projet convaincant.

