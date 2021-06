L'écurie italienne Gresini sera, pour 2022 et 2023 au moins, satellite du constructeur italien Ducati en championnat du monde MotoGP, avec les pilotes Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini, a-t-elle annoncé jeudi. "À partir de l'année prochaine, Gresini Racing sera à nouveau une 'équipe indépendante' en MotoGP avec des motos Ducati", a annoncé la firme qui avait depuis 2015 un partenariat conjoint avec Aprilia en catégorie reine.

Si elle est liée pour deux ans pour le moment avec Ducati, Gresini a un accord de cinq saisons à partir de 2022 avec Dorna, promoteur du MotoGP. Gresini sera "une équipe entièrement italienne composée de Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini : deux pilotes très jeunes mais déjà très liés à Fausto et à Gresini Racing", est-il ajouté. Fondateur de l'écurie éponyme, l'ancien pilote italien Fausto Gresini est mort des suites du Covid-19 le 23 février, à l'âge de 60 ans.

Saison 2021 Le meilleur temps des deux séances d'essais libres pour Bagnaia, Quartararo quatrième 28/05/2021 À 14:23

Bientôt huit Ducati avec l'équipe de Valentino Rossi ?

"C'est un projet qui est né dans la continuité et d'après les valeurs avec lesquelles Fausto a construit cette merveilleuse entreprise", a déclaré Nadia Padovani, nouvelle propriétaire et directrice de l'équipe et veuve de Fausto Gresini, évoquant cet accord comme un "moment très émouvant".

Gresini devient pour 2022 la 2e écurie satellite de Ducati, déjà engagée avec Pramac. L'équipe fondée par Valentino Rossi, la VR46, pourrait être la troisième, remplaçant ainsi Avintia. Ducati, déjà le constructeur le plus représenté avec six motos en 2021, aurait ainsi huit de ses modèles sur la grille. Enea Bastianini, 23 ans, a découvert cette saison le MotoGP avec Avintia, après avoir remporté en 2020 le titre de champion du monde Moto2. Fabio Di Giannantonio, 22 ans, est cette saison en Moto2 et fera ses débuts dans l'élite.

Saison 2021 Dovizioso continue les essais avec Aprilia 21/05/2021 À 14:02