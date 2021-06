L'écurie VR46, fondée par Valentino Rossi, sera engagée en MotoGP entre 2022 et 2024 sur deux motos satellites fournies par Ducati. L'écurie s'est même engagée plus durablement dans la catégorie reine de la vitesse moto, par un accord de cinq ans (jusqu'en 2026) avec le promoteur Dorna Sports. Le nom complet de l'équipe de Rossi sera "Aramco Racing Team VR46", du nom de la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures.

Le projet est en effet soutenu par le Royaume dans le cadre de son plan "Vision 2030" devant diversifier son économie tributaire du pétrole grâce notamment au tourisme, aux événements sportifs et au divertissement. Aux origines de l'équipe de Rossi se trouve la "VR46 Riders Academy", née en 2013 pour soutenir les jeunes talents italiens (Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia ou encore Luca Marini, le demi-frère de Rossi...), qui a engagé des pilotes en Moto3 (2014-2020), en Moto2 (depuis 2017) et désormais en MotoGP (Marini, pilote de l'écurie Avintia, en porte déjà les couleurs cette saison).

Ce serait formidable si Rossi pouvait courir comme pilote de l'Aramco Racing Team VR46

Entre retraite et saison supplémentaire, Rossi, qui a eu 42 ans en février et court depuis 2021 pour l'écurie satellite de Yamaha SRT, doit décider pendant l'été de son avenir dans la catégorie reine de la vitesse moto. Avec 17 points et une 19e place seulement chez les pilotes à la veille de la 9e manche de la saison ce week-end aux Pays-Bas (la dernière avant la trêve estivale), ses résultats sont décevants.

"Pour moi, ça serait formidable si Valentino Rossi pouvait courir comme pilote de l'Aramco Racing Team VR46 dans les prochaines années aux côtés de son frère Luca Marini", commente toutefois le Prince saoudien Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, engagé dans le projet, sur le site du MotoGP.

