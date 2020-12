Marc Marquez reste à l'hôpital. Opéré une troisème fois de l'humérus droit jeudi dernier, le sextuple champion du monde est toujours hospitalisé à Madrid en raison notamment d'une infection. " L'état clinique post-opératoire de Marc Marquez a été jugé satisfaisant par l'équipe médicale de l'hôpital Ruber Internacional à Madrid , précise Repsol Honda dans un communiqué. Cependant, les cultures obtenues lors de l'opération ont confirmé l'existence d'une infection antérieure dans la fracture (et) Marquez devra donc subir un traitement antibiotique spécifique dans les prochaines semaines ."

En raison de la lente guérisson de sa fracture de l'humérus droit, il a été décidé de changer pour la deuxième fois la plaque utilisée pour consolider son os, alors que la 1re avait cassé. Marquez, sacré en MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, s'est blessé lors du premier Grand Prix de 2020 en Espagne le 19 juillet et a été opéré une 1re fois deux jours plus tard.