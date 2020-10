L'écurie japonaise a officialisé la nouvelle ce jeudi. Takaaki Nakagami (28 ans) voit son contrat avec Honda-LCR prolongé " en 2021 et au-delà ". La saison prochaine, il sera associé à Alex Marquez, qui remplace Cal Crutchlow, quand l'équipe officielle Honda alignera les Espagnols Marc Marquez et Pol Espargaro, en provenance de KTM.

"Cette saison, les performances de Nakagami ont été solides, puisqu'il a terminé dans les points à chaque course et qu'il est actuellement cinquième du championnat, commente Tetsuhiro Kuwata, qui dirige le département courses de Honda. Il a le vent en poupe dans la catégorie MotoGP et nous attendons avec impatience ses performances dans les courses qui viennent." Après deux saisons en 125 cm3 en 2008 et 2009, le Japonais a rejoint la catégorie Moto2 en 2012 puis le MotoGP en 2018, catégorie dans laquelle il a nettement progressé cette saison.