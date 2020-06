MOTO GP - Miguel Oliveira va prendre la place de Pol Espargaro chez KTM, aux côtés du Sud-Africain Brad Binder, lors de la saison 2021. L'annonce a été faite ce jeudi. Danilo Petrucci rejoint quant à lui Tech3, tandis que la rumeur envoyant Espargaro chez Honda grandit.

Jeu de dominos en MotoGP. Le Portugais Miguel Oliveira remplacera l'Espagnol Pol Espargaro chez KTM, aux côtés du Sud-Africain Brad Binder, lors de la saison 2021, l'Italien Danilo Petrucci prenant sa place au sein l'équipe satellite Tech3, a annoncé le constructeur jeudi. Petrucci y sera épaulé par l'actuel pilote espagnol Iker Lecuona, 20 ans

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de rumeurs envoyant Espargaro vers Honda aux côtés de son compatriote Marc Marquez. Et elle va ainsi faire enfler ces rumeurs.

Oliveira et Binder, produits de la filière KTM-Red Bull

Oliveira, 25 ans, sera promu à l'occasion de sa troisième saison en MotoGP après avoir passé les deux premières au sein de l'équipe satellite de KTM. Binder, 24, ans, doit lui faire ses débuts dans la catégorie reine cette année. Ce sont tous les deux des produits de la filière de pilotes KTM-Red Bull et ont été équipiers en Moto3 en 2015 puis en Moto2 en 2017 et 2018.

Petrucci, 29 ans, a intégré le MotoGP en 2012 et affiche à son compteur neuf podiums et une victoire en Italie l'an dernier. Sa place chez Ducati avait déjà été attribuée à l'Australien Jack Miller, 25 ans. Retardée par la pandémie de coronavirus, la saison de MotoGP doit débuter par deux Grands Prix à Jerez, en Espagne, les 19 et 26 juillet.

