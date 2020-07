MOTOGP – Honda préparait une surprise depuis plusieurs semaines. L'écurie a officialisé ce lundi l'arrivée de Pol Espargaro, actuel pilote KTM. Le rival de jeunesse de Marc Marquez récupèrera, dès 2021, le guidon du petit frère du champion du monde. Tout juste promu en catégorie reine, Alex Marquez est rétrogradé chez LCR, la structure satellite.

Alex Marquez va bel et bien débuter la saison en sachant qu'il a déjà perdu son guidon. Ce lundi, et alors que le premier Grand Prix MotoGP de l'année aura lieu ce week-end, à Jérez, Honda a officialisé la venue de Pol Espargaro dès 2021, et ce pour deux exercices. Le pilote espagnol, chez KTM depuis 2017, s'apprête donc à devenir le coéquipier de son rival de toujours, Marc Marquez, et remplacer son petit frère, rétrogradé chez LCR.

Ce choix, surprenant au premier abord, est en réalité la réponse apportée par Honda à son premier concurrent, Yamaha. En début d'année, avant même la crise liée à la pandémie de Covid-19, la firme aux trois diapasons avait officialisé la promotion de Fabio Quartararo aux côtés de Maverick Viñales, constituant un binôme talentueux pour l'avenir.

Honda, lui, a fait le choix du présent. Après avoir offert le plus gros contrat de l'histoire de ce sport à Marc Marquez, le constructeur champion du monde a opté pour un pilote dont le style pourrait être compatible avec la RCV, machine la plus difficile à dompter. Ces dernières années, la firme ailée n'a pas toujours apprécié que l'essentiel de ses succès soit imputé au meilleur pilote du monde. Visiblement, elle a décidé de le sortir de sa zone de confort.

