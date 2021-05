KTM et Tech3 vont poursuivre l'aventure ensemble. Le constructeur autrichien et l'écurie française, équipe satellite de KTM depuis 2019, ont renouvelé leur partenariat en MotoGP jusqu'en 2026, ont annoncé les deux structures dimanche. "Il y aura quatre KTM RC16 d'usine sur la grille MotoGP pour les cinq prochaines saisons (2022-2026, NDLR) après que KTM a renouvelé son association avec l'équipe Tech3, l'une des équipes satellites les plus performantes", est-il annoncé dans le communiqué de KTM.

Fondée en 1990, Tech3 a intégré pour la première fois la catégorie reine en 2001. Mais elle a attendu 2020 pour connaître ses premiers succès en MotoGP grâce aux victoires du Portugais Miguel Oliveira aux Grands Prix de Styrie (Autriche) et du Portugal. En 2021, Oliveira a rejoint l'équipe officielle KTM. C'est l'Italien Danilo Petrucci qui accompagne désormais le pilote espagnol Iker Lecuona chez Tech3. Ils sont respectivement classés 21e et 23e, sur 23, avant le 4e GP de la saison en Espagne dimanche.

Saison 2021 Résultats plombés et statut dégradé : Rossi peut-il encore éviter la retraite ? 22/04/2021 À 22:45

Cet accord de cinq ans avec KTM est "un véritable exploit et cela souligne également la force de notre relation", a déclaré le Français Hervé Poncharal, patron de Tech3. Quatrième au championnat constructeurs en 2020, son meilleur classement, KTM est présent en MotoGP depuis 2017.

Saison 2021 Lucchinelli juge que "Rossi prend la place d'un jeune" : Le "Docteur" lui répond de façon cinglante 02/04/2021 À 17:19