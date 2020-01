Quartararo dans l'équipe officielle Yamaha en 2021, clap de fin pour Rossi ?

Le "rookie de l'année 2019" devrait être promu ! C'est en tout cas ce qu'annonce Marca dans son édition du jour. Au lendemain de la prolongation du contrat de Maverick Vinales avec Yamaha jusqu'à la fin de la saison 2022, le quotidien espagnol affirme que son coéquipier au sein de l'équipe officielle sera le jeune pilote français dès la saison prochaine. Une décision qui paraît logique au vu des performances de Quartararo au sein de l'équipé satellite Petronas cette saison.

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) lors du Grand Prix de Valence 2019Getty Images

La promotion du Français aurait une conséquence immédiate sur l'avenir de Valentino Rossi. Si elle est effective, le nonuple champion du monde devra accepter d'être rétrogradé dans l'équipe satellite de Yamaha, et donc prendre la place qu'occupait Quartararo. Agé de 40 ans, le pilote italien pourrait alors refuser et décider et de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.