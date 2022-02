Il est devenu l'homme à battre. Mais cela ne le perturbe pas plus que ça. Fabio Quartararo (Yamaha) ne ressent "pas de pression supplémentaire" avant de défendre son titre en MotoGP. "Parce que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je l'ai fait!", a déclaré le pilote de 22 ans, premier Français champion du monde dans la catégorie reine en 2021, lors d'un point presse virtuel depuis la Malaisie après la présentation de sa Yamaha YZR-M1 2022, à la veille des premiers essais 2022 à Sepang.

Quartararo ne voit pas son nouveau statut comme une contrainte. Bien au contraire. La pression du champion, il la laisserait plutôt à ceux qui rêvent de le devenir. "La plupart des pilotes n'atteignent pas cet objectif, donc je ne ressens pas un poids supplémentaire sur mes épaules. En fait, c'est plutôt une motivation supplémentaire. Maintenant que j'ai goûté à la saveur du titre, je veux vivre ça à nouveau", a-t-il souri. Quartararo aborde simplement 2022 comme "un tout nouveau championnat. Je ne me dis pas que je vais défendre mon titre. Je pars en me disant que je veux gagner, c'est tout".

Le discours peut paraître de façade. Mais Quartararo est bel et bien prêt mentalement à assumer la pancarte de champion du monde en titre. Les attentes, il connaît ça depuis longtemps. "Je n'ai jamais eu de problèmes avec la pression, excepté quand j'avais 15-16 ans et qu'on me comparait sans arrêt à Marc (Marquez)", a-t-il expliqué. Il a aussi travaillé mentalement dans cette optique. "En 2020 j'avais vu un psychologue parce que je m'énervais trop facilement, mais depuis c'est fini. Je ne m'énerve plus pour des petites choses comme dans le passé", aa-t-il ajouté.

Son avenir et le retour de Marquez

Les deux journées de test à Sepang seront l'occasion pour tous les pilotes de tester leurs nouvelles montures. Quartararo, souvent battu ou du moins contesté par Bagnaia et d'autres pilotes Ducati l'an passé, demandait à Yamaha de lui donner plus de puissance. A-t-il été entendu ? "On verra demain (samedi), pour l'instant je ne sais pas grand chose".

Sous contrat jusqu'à fin 2022, Quartararo attise les convoitises dans les paddocks. Le principal intéressé dit se concentrer "uniquement sur le présent", sur 2022 et d'abord sur ces tests. "Pour mon avenir, j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance qui s'occupe de ça (Eric Mahé, son manager, ndlr), et pour le moment ce n'est pas le moment d'en parler", a-t-il éludé.

Un autre sujet du week-end sera le retour de Marc Marquez (Honda), six fois champion MotoGP, après un problème de vision double (diplopie) causé lors d'un accident à l'entraînement, le privant des deux derniers GP de 2021. Quartararo regardera-t-il spécialement les chronos de l'Espagnol à Sepang ? "Non, je vais me concentrer sur moi-même. Bien sûr on regardera les temps les plus rapides, comme toujours. Mais je ne vais regarder personne en particulier, que ce soit Marc, 'Pecco' (Francesco Bagnaia) ou un autre". D'autres tests seront organisés en Indonésie (11-12-13 février), avant le début de saison au Qatar le 6 mars.

