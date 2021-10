Au siège de la Fédération française de motocyclisme, on ne cache pas sa joie. Elu fin 2020, le nouveau président de la FFM, Sébastien Poirier, admet que le sacre dominical de Fabio Quartararo est un "cadeau de bienvenue inespéré". Déjà l'an passé, le jeune Niçois avait failli coiffer la couronne mondiale, mais il avait échoué. Néanmoins, en perdant le fil de la saison et en échouant dans sa quête du titre, le pilote Yamaha a peut-être permis au monde de la moto en France de mieux se préparer et de profiter pleinement de ce qui constitue clairement une aubaine. Quartararo champion, cela peut bénéficier à deux grands domaines : la moto en tant que pratique sportive d'une part, et l'économie des deux roues dans l'Hexagone.

Après chaque grand évènement sportif, les fédérations ressentent les conséquences de la réussite ou de l'échec de leurs représentants sportifs. A titre d'exemple, l'or olympique ramené de Tokyo par les volleyeurs s'est traduit quelques semaines plus tard par une augmentation de 40% du nombre de licenciés au Paris Volley. S'inspirer de ce schéma, c'est tout l'enjeu des prochains mois pour la FFM. "La réussite de nos champions nous engage. En tant que responsables, on doit être à la hauteur de leur(s) titre(s)", insiste Sébastien Poirier.

Des filières "Objectif Grand Prix" qui préparent déjà l'avenir

Le titre mondial de Quartararo a de grandes chances de provoquer de nombreuses vocations car le personnage est "porteur". Le président de Yamaha Motor Europe, Eric de Seyne, ne tarit pas d'éloges sur le jeune Français : "Il est sincère, toujours positif, donc attachant. Les jeunes peuvent facilement s'identifier à lui".

Pour bénéficier de cet afflux possible de jeunes adeptes, la Fédération française de moto s'est donc mise en ordre de marche car il lui faut désormais être en mesure de mieux accueillir ceux qui auraient envie, séduits par les succès de "El Diablo", de découvrir la pratique de la moto. "Nous avons travaillé en 2021 pour préparer 2022, explique le président. Nous mettons en place des structures adaptées, des formules les plus accessibles possibles, des écoles labellisées par la Fédération".





Pour être la plus proche possible des jeunes adeptes tentés par l'expérience de la moto sur circuit, la FFM va lancer un nouveau site internet et mettre en place des filières baptisées "Objectif Grand Prix" afin d'élargir au maximum la base de la pyramide. L'objectif, c'est de profiter de "l'aubaine Quartararo" pour séduire, détecter et former d'autres futurs champions. Le système fonctionne très bien depuis des décennies en motocross où la France est l'une des nations les plus titrées de la discipline et où d'ailleurs un autre jeune Français, Maxime Renaud, devrait devenir champion du monde MX2 en fin de saison. Reste à reproduire cette réussite sur la piste.

Outre l'aspect sportif, la couronne acquise par Fabio Quartararo peut jouer un rôle important dans le secteur économique des deux roues motorisés en France. Difficile de dire combien de motos seront vendues uniquement "grâce" au titre mondial du français, mais "la performance de Fabio sera relevée par les médias généralistes et cela va contribuer à une dynamique positive autour de la moto", confirme Eric de Seyne. Une analyse confirmée par le président de la Fédération française de motocyclisme : "Nous sommes en contact avec l'Elysée et Matignon. Les performances de Fabio sont suivies au plus haut sommet de l'Etat car quand un Français gagne dans une discipline suivie partout dans le monde, c'est la France qui rayonne", souligne Sebastien Poirier.

N°20 et casque fétiche chez les plus jeunes

Avec 170.000 véhicules vendus lors des trois premiers trimestres 2021, le marché de la moto en France constitue le plus gros en Europe, devant l'Italie et l'Allemagne. Rien que pour le milieu des sports mécaniques, on évoque le chiffre d'affaires à plus de deux milliards d'euros en 2018. Les emplois qui dépendent du deux roues sont évalués à près de 12.000. Au-delà des concessions, les équipementiers ont déjà senti l’effet Quartararo.

Gérant d'une école de pilotage où il côtoie des enfants de 11 à 16 ans, Alexis Masbou (2 fois vainqueur en Grand Prix) confirme que "El Diablo" inspire ses jeunes condisciples. "Depuis l'an passé, on a vu se multiplier les t-shirts avec son numéro 20, les casquettes et les casques 'Replica' aussi. Ça s'est accéléré cette année et je suis certain que ça va exploser l'an prochain". Le nouveau champion du monde est même déjà sorti en partie du carcan de la moto en devenant l'égérie d'une marque de lunettes. On a vu Fabio Quartararo sur des affiches publicitaires dans le métro parisien ! Autrement dit, et pour reprendre une expression devenue célèbre, le titre mondial de Fabio Quartararo pourrait "ruisseler" sur tout un pan de l'économie française.

Et ce sera d'autant plus le cas si la caisse de résonance médiatique fonctionne bien. A la FFM, un plan de communication a été établi depuis longtemps pour profiter de cette chance historique de positionner et de valoriser la moto dans l'hexagone. D'après une étude RTL-Odoxa réalisée à la rentrée, 59% des Français ont une opinion favorable de la moto. Un chiffre qui ne devrait pas non plus laisser nos gouvernants insensibles. Une raison de plus pour espérer que Fabio Quartararo puisse célébrer son titre à l'Elysée… ?

