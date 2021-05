C'est une énorme performance signée du jeune Russe Kliment Kolesnikov. Ce lundi, ce dernier est devenu le premier homme à nager le 50 m dos en moins de 24 secondes en améliorant le record du monde de sept centièmes, en 23''93. Kolesnikov (20 ans) avait établi le précédent chrono de référence, 24 secondes pile, aux Championnats d'Europe 2018 à Glasgow. Cette fois, c'est à ceux de Budapest. Le 50 m dos n'est pas une course olympique, comme les deux autres 50 m de spécialité.

A dix semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, Kolesnikov est également inscrit au départ des 50 m, 100 m et 100 m dos dans le bassin hongrois. Il s'y présente avec la meilleure performance mondiale de la saison sur 100 m, en 47"31, et la deuxième sur 100 m dos, en 52"24. Le jeune nageur russe est en pleine progression: sur la course reine, le 100 m, il a abaissé son record personnel, qui datait alors de 2018, de plus de sept dixièmes en deux jours en avril. Sur 100 m dos, il l'a raboté de près de trois dixièmes dans le même intervalle.

