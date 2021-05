Marie Wattel s'est qualifiée pour la finale du 100 m aux Championnats d'Europe de natation, vendredi à Budapest. Wattel, billet olympique déjà en poche tant sur 100 m que sur 100 m papillon, a nagé à deux centièmes de son record personnel (53"32). Plus vite que les Néerlandaises Femke Heemskerk (53.49) et Ranomi Kromowidjojo (53"59).

Elle avait réalisé le quatrième temps des séries matinales (54"07). La sprinteuse française, bientôt 24 ans, s'est offert son premier sacre européen sur 100 m papillon (ex aequo avec Ntountounaki) mardi, au lendemain du bronze obtenu avec le relais 4x100 m féminin. La finale du 100 m est programmée samedi soir. Wattel prévoit aussi de nager le 50 m papillon samedi.

Sur 200 m dos, deux jeunes nageurs bleus se sont invités en finale : Antoine Herlem, 21 ans depuis deux jours et pour son tout premier championnat international, avec le cinquième chrono (1'56"63), et Yohann Ndoye Brouard (20 ans), avec le sixième (1'57"06), au lendemain de son bronze européen sur 100 m dos. Pour Herlem, la progression chronométrique est fulgurante : le Toulousain se présentait avec un record personnel de 1'58"10. Il l'a raboté de plus d'une seconde et demie (1'56"42) dès les séries. Le meilleur temps (1'54"43) a été signé par le Britannique Luke Greenbank.

