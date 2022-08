Il défie le temps et l'histoire. David Popovici explose le plafond de ses limites à chacune de ses sorties dans les bassins. Cette fois, le prodige roumain a signé le troisième meilleur chrono de l'histoire lors de la finale du 200 m nage libre, remportée dans le temps canon de 1'42''97. Popovici double ainsi la mise, lui qui s'est imposé sur 100 m samedi , record du monde en prime.

Intouchable tout au long de la finale, Popovici s'est imposé avec une facilité déconcertante, la marque d'un champion faisant corps avec l'eau, comme un certain Michael Phelps. Justement, le Roumain s'est approché à un centième du record du nageur de Baltimore (1'42''96), établi en combination en polyuréthane. A 17 ans, Popovici a le temps de dépasser son aîné, et de titiller le record absolu détenu par l'Allemand Paul Biedermann (1'42''00). En attendant, il pourra profiter d'un double-doublé (100 m et 200 m) aux championnats du monde et d'Europe.

