50m nage libre : Grousset seul Français qualifié

Contrairement à ce à quoi il nous avait habitué, Maxime Grousset n’a pas brillé en série du 50 mètres nage libre. Le Français, tout juste sacré champion d’Europe du 4x100 mixte et vice-champion continental du 50m papillon , a terminé à la 5e place de sa série (la 7e) pour signer le 14e meilleur temps de la matinée (22.23). La qualification en poche, il faudra faire mieux ce mardi après-midi pour espérer décrocher une place en finale. De leur côté, les parcours de Charles Rihoux (22.63) Thomas Piron (22.68) et de Julien Berol (23.00) s’arrêtent là.

Maxime Grousset. Crédit: Imago

100m dos : Ndoye Brouard a des comptes à régler

Yohann Ndoye Brouard veut sa revanche. Sacré sur 200 mètres dos puis déçu par sa 7e place en finale du 50 mètres, le tricolore compte bien frapper un nouveau grand coup sur l’aller-retour. Quatrième de la troisième série de la matinée, le nageur des Dauphins d’Annecy s’est qualifié haut la main en demies, avec un temps de 54.49. Il tentera de se qualifier pour la finale en compagnie de Mewen Tomac, 16e des séries (55.33). Autre Français aligné, Antoine Herlem a échoué de peu (55.67).

Yohann Ndoye Brouard lors du 200 m dos à Rome, me 12 août 2022 dans le cadre des Championnats d'Europe Crédit: Getty Images

200m quatre nages : Deux sur deux pour les Bleus

Ça passe pour les nageurs français. Enzo Tesic a parfaitement lancé les hostilités en terminant à la 4e place de la première série avec un temps de 2’01’’28 pour accrocher le 7e meilleur temps des séries. Le nageur de 22 ans a été imité par Emilien Mattenet, qui a poinçonné son ticket pour les demi-finales grâce à un temps de 2’04’’24 lors de la troisième série. De bon augure pour ce lundi après-midi.

4x200m nage libre : le relais mixte impressionne

Le moins que l’on puisse dire est que les Bleus ont imposé leurs couleurs. Le relais mixte, composé de Roman Fuchs, Wissam-Amazigh Yebba, Giulia Rossi-Bene et Lucile Tessariol ont écrasé leur course avec un temps de 7’38’’82. Loin devant la Grande-Bretagne (7’40’’84) et l’Italie (7’41’’22). De quoi largement espérer une nouvelle médaille lors de ces Championnats d’Europe de Rome.

