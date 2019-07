Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : Gueye au PSG, c'est comme si c'était fait

Ce n'est pas encore officiel, mais tout porte à croire qu'Idrissa Gueye sera bien la sentinelle tant recherchée par le Paris Saint-Germain. L'Equipe annonce que le club de la capitale a trouvé un accord avec Everton pour le transfert du milieu défensif sénégalais sur la base d'une indemnité de 32 millions d'euros, hors bonus. L'ancien Lillois devrait s'engager pour cinq ans avec le club de la capitale. L'officialisation du transfert est attendue en début de semaine prochaine selon le quotidien sportif.

2. Tennis - Masters Montréal : Djokovic annonce son forfait

Novak Djokovic ne disputera pas le prochain Masters 1000. Le Serbe a renoncé à participer au tournoi de Montréal, du 5 au 11 août prochain, afin de mieux se préparer pour l'US Open. "Je suis désolé de me retirer de la Rogers Cup. Avec mon équipe, nous avons estimé préférable de donner plus de repos à mon corps avant de jouer de nouveau", indique un communiqué de Djoko, qui reste sur un titre à Wimbledon. Le numéro un mondial devrait faire sa rentrée une semaine plus tard lors du Masters 1000 de Cincinnati, dont il est le tenant du titre.

3. Football - Ligue Europa : Strasbourg n'a pas manqué le rendez-vous

Strasbourg a réussi ses retrouvailles avec l'Europe. Menés au score, les Strasbourgeois ont su renverser la situation pour s'imposer devant le Maccabi Haïfa (3-1) à La Meinau au 2e tour aller. Des buts de Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson et Jonas Martin ont permis aux Alsaciens de faire la différence face à une formation israélienne réduite à dix dès la fin de la première période, et d'aborder ainsi le match retour en ballotage favorable la semaine prochaine.

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Transfert : Le père du Colombien Nairo Quintana (Movistar), vainqueur jeudi sur le Tour à Valloire, a confirmé que son fils allait courir la saison prochaine pour l'équipe française Arkea-Samsic.

Tennis - ATP Atlanta : Pas de quart de finale pour Ugo Humbert, éliminé en deux sets secs par le Serbe Miomir Kecmanovic (6-2, 6-2).

Football - Liga : Transféré de Lyon au Real Madrid cet été, Ferland Mendy s'est blessé à la cuisse droite et pourrait être absent de trois à quatre semaines.

Football - Euro U19 féminin : La France s'est qualifiée pour la finale en s'imposant devant l'Espagne (3-1) et jouera pour le titre dimanche face à l'Allemagne.

Natation - Mondiaux 2019 : Mehdy Metella s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m papillon, dominées, comme celles du 50 m, par l'infatigable Caeleb Dressel à Gwangju.

Natation : Ryan Lochte, sextuple champion olympique, va disputer les Championnats des Etats-Unis la semaine prochaine après avoir purgé 14 mois de suspension pour dopage.

Le tweet combatif

Sead Kolasinac et Mesut Özil, les deux joueurs d'Arsenal, ont été victimes d'une attaque alors qu'ils se trouvaient dans une voiture dans le nord de Londres jeudi. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Kolasinac sortant du véhicule pour affronter les agresseurs, portant des casques et armés de couteux qu'ils brandissent vers le Bosnien de 26 ans. Arsenal a indiqué que les deux joueurs n'ont pas été blessés.

La vidéo de rattrapage

Julian Alaphilippe a fini par lâcher son maillot jaune. Mais seulement pour permettre à un petit garçon frigorifié de ce réchauffer un peu après un violent orage qui a fait chuter la température sur Valloire, où était jugée l'arrivée de la 18e étape du Tour de France.

Vidéo - Alaphilippe veut bien laisser son maillot... mais seulement pour un petit garçon frigorifié 00:28

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe repart au combat

Quand on porte le maillot jaune sur le Tour de France, le plus dur reste toujours à faire. À deux jours de l'arrivée à Paris, ce sera une nouvelle fois le cas pour Julian Alaphilippe sur la 19e étape qui mènera le peloton de Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes. Le Français fera face non seulement à un parcours redoutable, avec l'ascension du Col de l'Iseran (H.C.) avant la montée finale vers Tignes (1re cat.), mais aussi à une concurrence acharnée puisque ses quatre poursuivants au classement général (Bernal, Thomas, Kruijswijk et Pinot) sont pointés à moins de deux minutes. Cela promet d'être fort, et c'est à suivre en direct sur Eurosport à partir de 13h55.

Vidéo - Le profil de la 19e étape : Et maintenant, l'Iseran ! (et Tignes) 01:00

2. Tennis - ATP Hambourg : Chardy vise une demie

Jérémy Chardy a l'occasion de s'inviter dans le dernier carré en Allemagne. Pour cela, le Français devra disposer du Géorgien Nikoloz Basilashvili. Une rencontre à suivre en direct sur Eurosport à partir de 11h30. Les autres quarts de finale opposeront Dominic Thiem à Andrey Rublev, Filip Krajinovic à Alexander Zverev et Fabio Fognini à Pablo Carreño.

3. Football - Ligue 2 : C'est la reprise !

La Ligue 2 ouvre le bal de la reprise de la saison avec huit matches de la 1re journée programmés ce vendredi. Du côté des relégués de L1, Caen se déplacera à Sochaux tandis que Guingamp recevra Grenoble. Et du côté des promus, le FC Chambly et Rodez accueilleront respectivement Valenciennes et Auxerre. Coup d'envoi des rencontres à 20h.