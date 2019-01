ASSE, Tsonga-Djokovic, Karabatic : L'actu sur un plateau du 17 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Wawrinka s'est bien battu

La pluie a interrompu les matches à Melbourne peu avant 15h30 locales (5h30 heure française) mais ils ont au moins pu reprendre rapidement sur la Rod Laver Arena, la Margaret Court Arena et la Melbourne Arena, qui bénéficient de toits.

Peu de grosses pointures ont donc eu le temps de passer avant cette pause, à part le n°9 mondial, Kei Nishikori, vainqueur en presque quatre heures d'Ivo Karlovic, 73e à l'ATP, 10/7 au super tie-break au 5e set.

Ensuite, on a eu droit à une senation, l'élimination de Stan Wawrinka, champion de Melbourne en 2014, pas encore physiquement au mieux et sorti avec les honneurs au bout de quatre jeux décisifs par Milos Raonic (7-6, 7-6).

Chez les dames, Elina Svitolina, 7e à la WTA, a passé sans encombre l'obstacle Viktoria Kuzmova, 6-4, 6-1.

2. Football - Ligue 1 : Saint-Etienne sur le podium

Beaucoup sont restés sur leur fin à l'occasion des matches en retard des 17e et 18e journées. Ainsi à Toulouse, l'Olympique Lyonnais s'en est remis à Fekir (87e) pour arracher une égalisation (2-2) qui ne le fait pas vraiment avancer au classement. Quant à Monaco, l'opération "redressement" tarde à produire ses effets, après un nul contre le voisin niçois (1-1).

L'éclair de la soirée ? Signé Wahbi Khazri, en faveur de Saint-Etienne. Par deux fois même (59 s.p., 88e), au détriment de l'Olympique de Marseille, d'autant plus déçu qu'il avait ouvert la marque par Strootman (16e). Pour l'ASSE, cette victoire est doublée d'un beau podium, 2 points devant l'OL.

A Nîmes, Nantes a encaissé sa quatrième défaite en six matches (1-0), avec pour conséquence une 13e place au classement général. Enfin, Guingamp a battu Rennes (2-1).

3. Basketball - NBA : Milwaukee déloge Toronto

Milwaukee a repris le pouvoir à l'Est grâce à sa victoire à Memphis (111-101), une troisième de suite à laquelle Giannis Antetokounmpo a contribué avec 27 points et 11 rebonds. Les Bucks ont compté jusqu'à 31 points d'avance avaient de finir tranquillement. Pour les Grizzlies, c'est la 9e défaite en 10 matchs et une 14e place toujours plus synonyme de descente aux enfers.

Toronto, précédent leader, a en effet subi la foudre de Boston (117-108) et son meneur Kyrie Irving qui a tourné à 27 points et 18 passes décisives.

Nous avons aussi retenu pour vous

Handball - Mondial : La Croatie, l'Espagne, la Suède et la Hongrie ont assuré leur qualification pour le tour principal, avant même la fin de la première phase.

Dakar : L'événement de mercredi a été l'abandon de Stéphane Peterhansel (Mini) sur une blessure au dos de son copilote, David Castera. La nouvelle la plus improbable est arrivée par une confidence à l'AFP Jean-Marc Fortin, le team manager de Toyota, qui a reconnue "une volonté commune" entre sa marque et Fernando Alonso de courir l'épreuve.

Golf : L'ex-n°1 mondial, Tiger Woods, lancera sa saison lors du Farmers Insurance Open, du 24 au 27 janvier à Torrey Pines, aux Etats-Unis d'Amérique.

Cyclisme - Down Under : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) s'est imposé au sprint sur la 3e étape. Le Slovaque a devancé Luis Leon Sanchez (Astana). Au général, Patric Bevin (CCC Team) conserve la tête juste devant Sagan.

Cyclisme - Dopage : Le tramadol sera interdit à partir du 1er mars. UCI et son président français David Lappartien, est prêt à suspendre les coureurs qui continueraient d'avoir recours à ce puissant antidouleur en vente libre sur internet.

La vidéo de rattrapage

A Melbourne aussi il faut savoir glisser. Novak Djokovic vous explique comment.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Des ténors pour Tsonga et Chardy

Programme de choix pour la session de nuit : chez les messieurs, Jo-Wilfried Tsonga a le redoutable privilège de se frotter à Novak Djokovic à partir de 9h, et Jérémy Chardy a aussi tiré le gros lot pour un 2e tour puisqu'il est confronté à Alexander Zverev.

Chez les dames, Eugenie Bouchard n'a rien à perdre contre Serena Williams, tout comme Johanna Konta contre Garbine Muguruza.

2. Biathlon - Ruhpolding : Du sprint

C'est jour de sprint pour les messieurs comme les dames, avec respectivement des 10km (11h) et 7,5km (14h30).

3. Mondial 2019 : Revoilà Karabatic

L'équipe de France qualifiée, le dernier match du 1er tour du tournoi sera quand même un événement puisque Nikola Karabatic, de retour dans le groupe, devrait faire un test grandeur nature contre la Russie, à Berlin à 20h30.